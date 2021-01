Miozzo Cts invita alla responsabilità | ' La situazione è critica | non abbassiamo la guardia'

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La risposta a chi vuole riaprire tutto dopo le feste è quella di Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. ''Credo che i prossimi giorni sono ancora di attesa. Non possiamo ...

Sono 10.800 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia e 348 le vittime. I vaccinati totali sono ad oggi 118.713, Lazio in testa ..."Non possiamo veramente abbassare la guardia, la situazione epidemiologica è ancora critica e decisamente instabile". Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo, dopo ...