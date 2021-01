Milik al Marsiglia | Villas-Boas conferma | Siamo interessati ma…

Advertising

AlfredoPedulla : Milik ha aperto all’#Olympique, darà l’ultima risposta nei primi giorni del 2021 ma c’è disponibilità. Preferisce… - Gazzetta_it : #calciomercato Il #Marsiglia piomba su #Milik e il #Napoli abbassa le pretese: sarà la volta buona?… - sportal_it : Milik in Francia, il Marsiglia esce allo scoperto - CorSport : #Milik al #Marsiglia, #VillasBoas conferma: “Siamo interessati ma…” - Sport_Mediaset : #Napoli, #VillasBoas allo scoperto: “#Milik ci interessa”. Il tecnico del #Marsiglia: “Riparleremo col Napoli per v… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik Marsiglia

Il tecnico portoghese del Marsiglia non nega l'interesse verso l'attaccante polacco: "Non è la nostra unica opzione, forse la più difficile".Con il contratto in scadenza a giugno 2021, Arek Milik è uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio e su di lui ci sono molte big europee come Atletico e Marsiglia. Non lo riferiscono solo gli ulti ...