Milan, quanti rigori: perché è così bravo a conquistarsene (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sempre lì, nel mezzo, ma stavolta in area a sgusciar via. Il Milan vince, gioca bene, è primo e aspetta la Juve il 6 gennaio. Segna almeno due gol a partita in Serie A da 15 giornate, e ieri ne ha ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sempre lì, nel mezzo, ma stavolta in area a sgusciar via. Ilvince, gioca bene, è primo e aspetta la Juve il 6 gennaio. Segna almeno due gol a partita in Serie A da 15 giornate, e ieri ne ha ...

Advertising

kinggian69 : @tackleduro Spero almeno tanti quanti verranno assegnati al Milan. - riondino_pietro : @tackleduro @elisea1976 Sondaggio: quanti rigori avrà il Milan? 2 Più di 2 - RiccardoMarra : da quanti anni il Milan non era 1ª in classifica alla quindicesima giornata? - twFlavio51 : @TUTTOJUVE_COM Diciamo che nessuno ha più culo di voi. Verificate quanti tiri in porta ha fatto il Benevento contro… - PieEnne : Dybala col Milan diventa sempre Messi. Non so quanti cazzo di gol ci ha fatto -