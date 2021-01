Milan-Juventus, l’ex Bonetti: “Match da tripla ma per lo scudetto solo le milanesi” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dario Bonetti, allenatore, ex giocatore di Juventus e Milan, ha parlato a Radio Sportiva: "Questa Serie A molto aperta, la più bella degli ultimi anni, potrebbero esserci delle sorprese perché la classifica è corta. Gli scontri diretti di alta classifica sono più importanti degli anni scorsi, perché le squadre di prima fascia non hanno problemi a vincere contro le altre, quindi i punti dei confronti diretti sono pesanti. Il Milan ha avuto la forza e la determinazione di rimanere primo in classifica senza Ibrahimovic, quando lo recupererà sarà competitivo fino alla fine. Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, ci sono fiducia e autostima. Sulla carta forse è vero che ci sono gruppi più competitivi, ma sul campo il Milan è primo. Lo stesso vale per la Roma, che sta facendo un grande campionato. Per lo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dario, allenatore, ex giocatore di, ha parlato a Radio Sportiva: "Questa Serie A molto aperta, la più bella degli ultimi anni, potrebbero esserci delle sorprese perché la classifica è corta. Gli scontri diretti di alta classifica sono più importanti degli anni scorsi, perché le squadre di prima fascia non hanno problemi a vincere contro le altre, quindi i punti dei confronti diretti sono pesanti. Ilha avuto la forza e la determinazione di rimanere primo in classifica senza Ibrahimovic, quando lo recupererà sarà competitivo fino alla fine. Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, ci sono fiducia e autostima. Sulla carta forse è vero che ci sono gruppi più competitivi, ma sul campo ilè primo. Lo stesso vale per la Roma, che sta facendo un grande campionato. Per lo ...

