Milan femminile, Giacinti: “Vogliamo fare qualcosa di grande” | News (Di lunedì 4 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan News - Valentina Giacinti, attaccante del Milan femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto Milan femminile, Giacinti: “Vogliamo fare qualcosa di grande” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Valentina, attaccante del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto: “diPianeta

Advertising

FIGCfemminile : ??? | SUPERCOPPA @TIM_VISION ? ?? Presentate su @SkySport 24 le semifinali Juve-Roma e Milan-Fiorentina. Le calciat… - SkySport : Supercoppa, al via il 6 gennaio la Final Four: Juve-Roma e Fiorentina-Milan - PianetaMilan : #Milanfemminile, #Giacinti: 'Vogliamo fare qualcosa di grande' | News - sportli26181512 : Giacinti: 'Mister Ganz vuole vincere tutto. Siamo un grande gruppo': Intervenuta a Sky Sport, l'attaccante rossoner… - atmilan1899 : #Supercoppa Femminile, il 6 gennaio la Final Four: in campo #Juventus, #Roma, #Fiorentina e #Milan. Come funziona -

Ultime Notizie dalla rete : Milan femminile Milan Femminile, il ritorno in campo a Verona il 16 gennaio Milan News Giacinti: "Mister Ganz vuole vincere tutto. Siamo un grande gruppo"

Intervenuta a Sky Sport, l'attaccante rossonera Valentina Giacinti ha parlato della situazione del Milan femminile: "Noii siamo contente di poter lottare per la Supercoppa, abbiamo ...

Lazio-Fiorentina, Abisso fischia all'Olimpico

Con l'arbitro siciliano precedenti buoni per i viola ma l'ultimo incrocio non è stato convincente. Prandelli parla live il 5 gennaio alle 12,30. Cincotta (viola femminile) alle 15 per la sfida di Supe ...

Intervenuta a Sky Sport, l'attaccante rossonera Valentina Giacinti ha parlato della situazione del Milan femminile: "Noii siamo contente di poter lottare per la Supercoppa, abbiamo ...Con l'arbitro siciliano precedenti buoni per i viola ma l'ultimo incrocio non è stato convincente. Prandelli parla live il 5 gennaio alle 12,30. Cincotta (viola femminile) alle 15 per la sfida di Supe ...