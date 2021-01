Migranti: Open Arms in rada davanti a Porto Empedocle, a bordo i tamponi rapidi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - La nave Open Arms, con a bordo 265 Migranti soccorsi nei giorni scorsi, è arrivata a Porto Empedocle (Agrigento) e adesso si trova in rada. a breve saranno eseguiti i tamponi rapidi per verificare se ci sono Migranti positivi al Covid-19. I minori dovrebbero andare a Villa Sikania mentre gli adulti in quarantena sulla nave 'Rhapsody", ancorata a poca distanza. L'ong twitta una foto e scrive: "Il sole e un Porto sicuro". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - La nave, con a265soccorsi nei giorni scorsi, è arrivata a(Agrigento) e adesso si trova in. a breve saranno eseguiti iper verificare se ci sonopositivi al Covid-19. I minori dovrebbero andare a Villa Sikania mentre gli adulti in quarantena sulla nave 'Rhapsody", ancorata a poca distanza. L'ong twitta una foto e scrive: "Il sole e unsicuro".

