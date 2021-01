Migranti: Croce rossa a bordo della Open Arms per fare tamponi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – Diversi operatori della Croce rossa sono saliti a bordo della Open Arms che si trova in rada davanti a Porto Empedocle (Agrigento) per eseguire i tamponi rapidi sui 265 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Tra i naufraghi ci sino anche molti minori. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – Diversi operatorisono saliti ache si trova in rada davanti a Porto Empedocle (Agrigento) per eseguire irapidi sui 265soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Tra i naufraghi ci sino anche molti minori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Diversi operatori della Croce Rossa sono saliti a bordo della Open Arms che si trova in rada davanti a Porto Empedocle (Agrigento) per eseguire i tamponi rapidi sui 265 m ...

Bosnia e quei migranti che sta condannando a morte

Il 23 dicembre scorso il campo profughi di Lipa è stato chiuso. Durante lo sgombero un incendio ha distrutto la struttura. Centinaia di profughi sono rimasti al gelo e sotto la neve. A causa delle pro ...

