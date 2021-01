Migranti, Caritas: “Catastrofe umanitaria in Bosnia lungo la rotta balcanica” (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – La situazione gia’ precaria dei migranti in Bosnia e Erzegovina rischia di aggravarsi ulteriormente sia per il peggioramento delle condizioni meteo, sia per i continui trasferimenti da un campo profughi all’altro, in strutture dove mancano le condizioni minime per una sopravvivenza dignitosa. Come avverte la Caritas Italiana in una nota, l’esito e’ una probabile catastrofe umanitaria che puo’ condurre anche a violenze e gravi tensioni sociali. Leggi su dire (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – La situazione gia’ precaria dei migranti in Bosnia e Erzegovina rischia di aggravarsi ulteriormente sia per il peggioramento delle condizioni meteo, sia per i continui trasferimenti da un campo profughi all’altro, in strutture dove mancano le condizioni minime per una sopravvivenza dignitosa. Come avverte la Caritas Italiana in una nota, l’esito e’ una probabile catastrofe umanitaria che puo’ condurre anche a violenze e gravi tensioni sociali.

Il 23 dicembre scorso il campo profughi di Lipa è stato chiuso. Durante lo sgombero un incendio ha distrutto la struttura. Centinaia di profughi sono rimasti al gelo e sotto la neve. A causa delle pro ...

