"Mi ha regalato un anello, ma quello prima...". Sandra Milo ridicolizza il suo baby-fidanzato, gelo su Rai 1 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una grossa, impensabile, sorpresa a Domenica In di Mara Venier, nella prima puntata dell'anno, quella in onda su Rai 1 domenica 3 gennaio. Ospite in collegamento Sandra Milo, la mitica attrice di 86 anni, la quale ha chiesto a Paolo Fox, presente in studio: "Ci sarà un nuovo amore?". Domanda che ha fatto scoppiare a ridere la Venier, che le chiede dunque se è ancora fidanzata con Alessandro Rorato, ristoratore veneto di 37 anni più giovane. E la Milo, senza indugi, ha risposto: "Sì, il mio amore è in Veneto e mi vuole molto bene. Mi ha regalato un nuovo anello, devo dire di valore inferiore all'altro", ha concluso un poco maliziosetta. Altre risate della Venier e dunque la rassicurazione di Paolo Fox: "Ci saranno buoni mesi per l'amore", ha assicurato. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una grossa, impensabile, sorpresa a Domenica In di Mara Venier, nellapuntata dell'anno, quella in onda su Rai 1 domenica 3 gennaio. Ospite in collegamento, la mitica attrice di 86 anni, la quale ha chiesto a Paolo Fox, presente in studio: "Ci sarà un nuovo amore?". Domanda che ha fatto scoppiare a ridere la Venier, che le chiede dunque se è ancora fidanzata con Alessandro Rorato, ristoratore veneto di 37 anni più giovane. E la, senza indugi, ha risposto: "Sì, il mio amore è in Veneto e mi vuole molto bene. Mi haun nuovo, devo dire di valore inferiore all'altro", ha concluso un poco maliziosetta. Altre risate della Venier e dunque la rassicurazione di Paolo Fox: "Ci saranno buoni mesi per l'amore", ha assicurato.

