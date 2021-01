Mezza Europa su Man: c’è l’offerta. Tre club di Serie A sul classe ’98 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dennis Man è finito nel mirino del Krasnodar: pronta l’offerta. Sul classe ’98 dell’FCSB ci sono anche Sampdoria, Fiorentina e Milan Aumenta la concorrenza per strappare Dennis Man all’FCSB. Il talentuoso attaccante classe ’98 è corteggiato da numerose squadre della Serie A (tra cui Sampdoria, Fiorentina e Milan) e della Premier League. Come riportato dal quotidiano Gazeta Sporturilor, per Man si sarebbe mosso anche il Krasnodar con un’offerta allettante: il club russo avrebbe proposto 7 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare a un totale di 11 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dennis Man è finito nel mirino del Krasnodar: pronta. Sul’98 dell’FCSB ci sono anche Sampdoria, Fiorentina e Milan Aumenta la concorrenza per strappare Dennis Man all’FCSB. Il talentuoso attaccante’98 è corteggiato da numerose squadre dellaA (tra cui Sampdoria, Fiorentina e Milan) e della Premier League. Come riportato dal quotidiano Gazeta Sporturilor, per Man si sarebbe mosso anche il Krasnodar con un’offerta allettante: ilrusso avrebbe proposto 7 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare a un totale di 11 milioni. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

marinellafly12 : RT @maestraless: @valy_s Considerato che mezza Europa chiude completamente mi pare che questo governo cerchi di fare il possibile per soste… - simonedallora : RT @maestraless: @valy_s Considerato che mezza Europa chiude completamente mi pare che questo governo cerchi di fare il possibile per soste… - ErmannoKilgore : RT @maestraless: @valy_s Considerato che mezza Europa chiude completamente mi pare che questo governo cerchi di fare il possibile per soste… - Hollywood241077 : @maestraless @valy_s Anche ammesso che mezza Europa chiuda completamente (ma ricordati che i limiti alla libertà di… - maestraless : @valy_s Considerato che mezza Europa chiude completamente mi pare che questo governo cerchi di fare il possibile pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Mezza Europa Lockdown e Natale, stretta in mezza Europa Adnkronos Mezza Europa su Man: c’è l’offerta. Tre club di Serie A sul classe ’98

Dennis Man è finito nel mirino del Krasnodar: pronta l’offerta. Sul classe ’98 dell’FCSB ci sono anche Sampdoria, Fiorentina e Milan ...

Il nuovo linguaggio di Raffaello: con il «Corriere» il libro di Philippe Daverio

Esce oggi, 5 dicembre, in edicola con il quotidiano il terzo volume della rassegna dedicata ai grandi maestri. Opere che divennero un modello da seguire ...

Dennis Man è finito nel mirino del Krasnodar: pronta l’offerta. Sul classe ’98 dell’FCSB ci sono anche Sampdoria, Fiorentina e Milan ...Esce oggi, 5 dicembre, in edicola con il quotidiano il terzo volume della rassegna dedicata ai grandi maestri. Opere che divennero un modello da seguire ...