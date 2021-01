METEO Italia. Maltempo ancora duraturo. Pioggia e neve sino a bassa quota (Di lunedì 4 gennaio 2021) METEO sino AL 10 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE La circolazione depressionaria sul Mediterraneo non allenta la presa e continua ad influenzare il tempo sull’Italia. L’area di bassa pressione è così energica grazie all’afflusso di correnti fredde dal Nord Europa che si tuffano sul Mediterraneo Occidentale innescando violenti contrasti. Gran parte d’Europa è inglobata dalla vasta depressione fredda che richiama masse d’aria polari. Lungo il canale delle correnti artiche si inseriscono continue perturbazioni in discesa sul Mediterraneo, ove si trova il fulcro della depressione, con l’aria fredda che poi si presenta sull’Italia sotto forma di correnti occidentali. Data questa circolazione, le regioni più coinvolte dal Maltempo rimangono sicuramente quelle del versante tirrenico e le ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021)AL 10 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE La circolazione depressionaria sul Mediterraneo non allenta la presa e continua ad influenzare il tempo sull’. L’area dipressione è così energica grazie all’afflusso di correnti fredde dal Nord Europa che si tuffano sul Mediterraneo Occidentale innescando violenti contrasti. Gran parte d’Europa è inglobata dalla vasta depressione fredda che richiama masse d’aria polari. Lungo il canale delle correnti artiche si inseriscono continue perturbazioni in discesa sul Mediterraneo, ove si trova il fulcro della depressione, con l’aria fredda che poi si presenta sull’sotto forma di correnti occidentali. Data questa circolazione, le regioni più coinvolte dalrimangono sicuramente quelle del versante tirrenico e le ...

