Meteo, domani torna il maltempo: allerta gialla per tutta la Campania (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta Meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo valevole sull’intero territorio regionale a partire dalle 9 di domani mattina, martedì 5 gennaio e fino alle 9 di mercoledì 6 gennaio. Si prevedono Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Il quadro Meteo evidenzia anche venti temporaneamente forti, con possibili raffiche nei temporali. Mare localmente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile individua anche i possibili fenomeni di impatto al suolo legati al rischio di dissesto idrogeologico: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello Giallo valevole sull’intero territorio regionale a partire dalle 9 dimattina, martedì 5 gennaio e fino alle 9 di mercoledì 6 gennaio. Si prevedono Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Il quadroevidenzia anche venti temporaneamente forti, con possibili raffiche nei temporali. Mare localmente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile individua anche i possibili fenomeni di impatto al suolo legati al rischio di dissesto idrogeologico: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e ...

