Mercato italiano - Immatricolazioni in calo anche a dicembre | -15%

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildell'auto chiude il 2020 con un altro segno meno ae numeri coerenti con le previsioni delle maggiori associazioni di rappresentanza del settore. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, asono state 119.454 le, il 15% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il consuntivo annuale. Con i dati dell'ultimo mese dell'anno si chiude un 2020 particolarmente negativo per l'intero mondo delle quattro ruote. Nei primi sei mesi la domanda è stata penalizzata dalle conseguenze della pandemia del coronavirus, mentre la seconda parte dell'anno ha beneficiato solo in parte dei programmi di incentivazione alla rottamazione. Da novembre in poi hanno iniziato a produrre effetti negativi due fattori: da una parte l'esaurimento dei fondi per ...