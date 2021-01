Matrimonio in Australia con 700 invitati | nuovo focolaio Covid a Sydney

(Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA - La polizia ha multato per 5.000 dollarini (intorno ai 3.100 euro) un locale vicino adopo che circa 700 persone - il doppio del consentito - hanno partecipato a un ...

Advertising

occhio_notizie : Matrimonio con 700 invitati in Australia: paura per un focolaio #covid a Sidney - bscfederico : @RiccardoPennisi Eh sì, ma specialmente quello europeo è stato un colpo basso, quasi indegno. Comunque ho dei dubbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio Australia

Festa di matrimonio con 700 invitati in Australia: paura per nuovo focolaio vicino Sydney dopo la scoperta nella cittadina di Fairfield delle ...La polizia ha multato per 5.000 dollari australiani (intorno ai 3.100 euro) un locale vicino a Sydney dopo che "circa 700 persone" - il doppio del consentito - hanno partecipato a un ricevimento di ma ...