Marsiglia | Villas Boas allo scoperto | «Seguiamo Milik ma la trattativa non è semplice»

André, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dei possibili rinforzi a gennaio per la sua squadra, tra cui Arkadiusz. «Abbiamo molti problemi, come sapete, a causa dell'immobilismo nell'ultima finestra di mercato. Non è l'unica opzione ma è sicuramente la pista più difficile. È un giocatore importante. Al momento non è facile. Discuteremo di nuovo con il presidente, per sapere cosa possiamo fare. Al momento stiamo vagliando molte opzioni e siamo in una posizione in cui dobbiamo fare qualcosa»