Maroni ricoverato in ospedale | malore per l' ex ministro

Federico Giuliani Roberto Maroni ha avuto un malore in casa ed è caduto sbattendo la testa. Portato in ospedale, è vigile ed è stato trattenuto per accertamenti È stato colto da un malore mentre si trovava nella propria abitazione a Lozza, in quel di Varese. È caduto a terra e, in seguito alla perdita di equilibrio, ha quindi picchiato la testa ferendosi lievemente al volto. Pomeriggio da dimenticare per Roberto Maroni, prontamente portato al pronto soccorso dell'ospedale Circolo di Varese per gli opportuni accertamenti. Cosa è successo a Maroni Secondo quanto riferiscono alcuni quotidiani locali, l'ex governatore lombardo, che ha ormai ufficializzato la sua candidatura per la Lega alle prossime amministrative a Varese è stato soccorso a causa di un ...

