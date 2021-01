Maria Teresa Ruta: "Ho rifiutato Alberto di Monaco"/ "Voleva passare la notte con me" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alfonso Signorini lancia il gossip su Maria Teresa Ruta e il principe Alberto di Monaco, lei conferma tutto: "Ci ha provato ma..." Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alfonso Signorini lancia il gossip sue il principedi, lei conferma tutto: "Ci ha provato ma..."

Advertising

davidefaraone : Mentre in Sicilia #Musumeci componeva una giunta di soli uomini, una delegazione di IV composta da Teresa Bellanov… - pashqual : @serperuta Avete fatto un tweet anche quando Maria Teresa venne attaccata in diretta da Samantha e Stefania non ha… - Lotus3Patrizia3 : RT @RutaAllTheWay: Ste : 'ma si possono dire queste cose?' MT : 'per tirare su un amica si' Ste : 'allora va bene ti perdono' come Maria T… - ioandmyworld : RT @serperuta: E comunque Maria Teresa interpellata sulla questione Stefania non ha detto nulla per prendere le sue parti Poi vi indignate… - yugensv : Possiamo avere la clip dei prelievi che limonano con la favola di Maria Teresa VI PREGO #GFVIP -