Marche verso scuole chiuse il 7 gennaio

(Di lunedì 4 gennaio 2021) "Stanotte il governo ha comunicato la volontà di restringere i parametri. Cionostante leverranno riaperte il 7 (salvo chi è in zona rossa)" L'articolo .

Advertising

Annalis80790333 : RT @riktroiani: l governatore Zaia: 'Non ci sembra prudente lasciare aperte le scuole superiori quindi proroghiamo la didattica a distanza'… - vivereosimo : Le Marche verso la chiusura delle scuole il 7 gennaio: Carloni, 'Dobbiamo tutelare i cittadini'… - riktroiani : l governatore Zaia: 'Non ci sembra prudente lasciare aperte le scuole superiori quindi proroghiamo la didattica a d… - ziobaffi : L’incidenza dei positivi al 31%: Pesaro verso quota 10mila positivi, risale la pressione sui pronto soccorso. Della… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche verso

Vivere Fermo

"Stanotte il governo ha comunicato la volontà di restringere i parametri. Cionostante le scuole verranno riaperte il 7 (salvo chi è in zona rossa). Io ho ribadito, puoi ascoltare mio intervento alla C ...Vertice nella notte tra l'Esecutivo e i governatori, le ultime notizie: zona gialla tra 7 e 8 gennaio, poi fine settimana in rosso. "Un certo numero di regioni dovrebbero cambiare fascia" ...