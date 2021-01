Mara Venier riesuma il vecchio Lamberto Sposini: ecco come sta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lamberto Sposini torna a far parlare di sé. Lontano dai riflettori da anni, è Mara Venier che lo tira in ballo in diretta. Lamberto Sposini (Instagram)Sono ormai diversi che Lamberto Sposini è lontano dalle telecamere. Uno dei giornalisti che ha scritto gli ultimi anni di storia di questo mestiere in Italia, soprattutto attraverso il grande lavoro fatto in televisione. Tanti anni alla conduzione del Tg5, ma anche la lunga esperienza in Rai che ha visto l’ormai 68enne di Foligno alla prese con tantissime produzioni. Grande professionalità anche abilità nel sapersi districare in teme più leggeri e programma dedicati anche a tematiche soft. Leggi qui —> Mara Venier e il capodanno particolare: ... Leggi su kronic (Di lunedì 4 gennaio 2021)torna a far parlare di sé. Lontano dai riflettori da anni, èche lo tira in ballo in diretta.(Instagram)Sono ormai diversi cheè lontano dalle telecamere. Uno dei giornalisti che ha scritto gli ultimi anni di storia di questo mestiere in Italia, soprattutto attraverso il grande lavoro fatto in televisione. Tanti anni alla conduzione del Tg5, ma anche la lunga esperienza in Rai che ha visto l’ormai 68enne di Foligno alla prese con tantissime produzioni. Grande professionalità anche abilità nel sapersi districare in teme più leggeri e programma dedicati anche a tematiche soft. Leggi qui —>e il capodanno particolare: ...

