Mara Venier, la rivelazione dal passato: “Abbiamo dormito insieme” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alba Parietti ha postato un video sul suo profilo Instagram, con lei una giovanissima Mara Venier in un momento del passato: così non le avete mai viste. Ieri, domenica 3 gennaio 2021, è andata in onda la prima puntata di Domenica In dell’anno, ospite del giorno Alba Parietti che si è raccontata senza filtri ai microfoni di Mara Venier. Le due hanno un’amicizia di lunga data, si sono infatti conosciute quando entrambe aveva una storia d’amore con due membri de I Gatti di Vicolo Miracoli. Mara al tempo aveva una storia con Gerry Calà mentre alba era legata a Franco Oppini, padre di suo figlio Francesco. Quando i Gatti si divisero le due si persero un po’ di vista, tuttavia proprio a seguito di due tremendi lutti che le hanno colpite nei mesi scorsi le due si sono ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alba Parietti ha postato un video sul suo profilo Instagram, con lei una giovanissimain un momento del: così non le avete mai viste. Ieri, domenica 3 gennaio 2021, è andata in onda la prima puntata di Domenica In dell’anno, ospite del giorno Alba Parietti che si è raccontata senza filtri ai microfoni di. Le due hanno un’amicizia di lunga data, si sono infatti conosciute quando entrambe aveva una storia d’amore con due membri de I Gatti di Vicolo Miracoli.al tempo aveva una storia con Gerry Calà mentre alba era legata a Franco Oppini, padre di suo figlio Francesco. Quando i Gatti si divisero le due si persero un po’ di vista, tuttavia proprio a seguito di due tremendi lutti che le hanno colpite nei mesi scorsi le due si sono ...

