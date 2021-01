Mangiare le arance amare fa male? La risposta dell’esperto

Leggi su giornal

(Di lunedì 4 gennaio 2021)fa? Se ti stai facendo questa domanda,nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare laall’interrogativo e alcune informazioni preziose sulla tua salute. Arancia amara: gli effetti sul corpo L’arancia amara è il frutto della pianta nota come melangolo. Quando la si nomina, è necessario citare innanzitutto l’olio essenziale, molto utilizzato in ambito cosmetico. Un doveroso cenno deve essere dedicato pure alle foglie. A seguito della loro distillazione, si ottiene un olio spesso utilizzato per la produzione di saponi. Non c’è che dire: il popolare agrume è un punto di riferimento importantissimo quando si parla di benessere. Cosa dire, invece, dei suoi effetti sul corpo e in particolare sulla forma fisica? Entrare nel vivo di questo aspetto significa, per forza ...