Manchester United | ad un passo l’arrivo di Diallo dall’Atalanta | il punto della situazione

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilè ad unda Amad. Nonostante i red devils avessero già raggiunto un accordo con l’Atalanta sulla base di 35 milioni di euro più bonus, l’attaccante ivoriano non aveva potuto trasferirsi Oltremanica a causasua giovane età. Secondo quanto raccolto daEvening News, il calciatore ormai diciottenne avrebbe sbrogliato quasi tutte le pratiche burocratiche e sarebbe pronto a vestire la maglia dello. L’indizio è arrivato proprio da una foto condivisa sui social dal ragazzo, che si è recato in aereo a Roma per sistemare il tutto. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità, ma il completamento del trasferimento sembra ormai cosa fatta. SportFace.