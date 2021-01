Maltempo a Roma: più di 100 interventi in città (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, domenica 3 gennaio 2021, il Maltempo non ha dato tregua a Roma e a tutta la zona circostante alla Capitale. A seguito dell’allerta meteo del sistema di Protezione Civile regionale, si prevede che anche la giornata di oggi sarà ricca di precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o di temporale. Per tenere sotto controllo i danni causati dalla forte pioggia e dal vento, dalla giornata di ieri il Comune di Roma ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) nella sede di Porta Metronia. Sono anche attive le Unità di Crisi Locale presso i Municipi III, IV, V e VI. Allagamenti nel quadrante Nord In città si sono verificati numerosi allagamenti che hanno riguardato in particolare il quadrante Nord. Qui il torrente Lello Maddaleno, in via Lello Maddaleno alla fine di Colle ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, domenica 3 gennaio 2021, ilnon ha dato tregua ae a tutta la zona circostante alla Capitale. A seguito dell’allerta meteo del sistema di Protezione Civile regionale, si prevede che anche la giornata di oggi sarà ricca di precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o di temporale. Per tenere sotto controllo i danni causati dalla forte pioggia e dal vento, dalla giornata di ieri il Comune diha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) nella sede di Porta Metronia. Sono anche attive le Unità di Crisi Locale presso i Municipi III, IV, V e VI. Allagamenti nel quadrante Nord Insi sono verificati numerosi allagamenti che hanno riguardato in particolare il quadrante Nord. Qui il torrente Lello Maddaleno, in via Lello Maddaleno alla fine di Colle ...

Advertising

Roma : Emergenza maltempo A seguito dell'Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale, è convocato alle ore 19… - emergenzavvf : 2.000 soccorsi effettuati dai #vigilidelfuoco per contrastare i danni causati dal #maltempo: alberi abbattuti, stru… - smarolazo : RT @romatoday: Maltempo Roma, a #termini albero cade sulla fermata del bus - rep_roma : Maltempo, continua l'allerta sul Lazio: tra neve ai Castelli, mareggiate sul litorale. In città cadono alberi per v… - leggoit : Maltempo a Roma, enorome pino abbattuto dal nubifragio: tragedia sfiorata a Prati -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Roma Maltempo, a Roma nord esonda torrente: oltre 100 interventi in città. La neve circonda la Capitale RomaToday Maltempo a Roma, enorome pino abbattuto dal nubifragio: tragedia sfiorata a Prati

Tragedia sfiorata ieri sera nel quartiere Prati durante il nubifragio che ha flagellato la Capitale. Un albero è crollato in via del Casale Strozzi a ridosso di uno degli ingressi ...

Ancora maltempo, oggi è allerta gialla in 7 regioni

(Adnkronos) - Ancora maltempo sull'Italia. La vasta area depressionaria, a matrice fredda, che sta interessando gran parte dell’Europa, sta portando un nuovo impulso perturbato sui nostri settori nord ...

Tragedia sfiorata ieri sera nel quartiere Prati durante il nubifragio che ha flagellato la Capitale. Un albero è crollato in via del Casale Strozzi a ridosso di uno degli ingressi ...(Adnkronos) - Ancora maltempo sull'Italia. La vasta area depressionaria, a matrice fredda, che sta interessando gran parte dell’Europa, sta portando un nuovo impulso perturbato sui nostri settori nord ...