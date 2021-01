Madalina Ghenea: “Zaniolo mi è entrato nel cuore, farò sempre il tifo per lui” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Madalina Ghenea torna a parlare di Nicolò Zaniolo. La storia è nota, anche perché di gossip è ghiotto il mondo intero, persino quando manifesta indignazione. Il calciatore avrebbe lasciato la fidanzata incinta, Sara Scaperrotta, per amore della Ghenea. Che ieri 3 gennaio 2021 aveva fatto sapere, attraverso una lettera scritta dal suo avvocato, di non avere nulla a che fare con questa storia e anzi di aver visto Zaniolo solo una volta. Oggi la modella e attrice ha pubblicato una Instagram Story: “Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sano tutti. Così come lo ha scritto lui, lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021)torna a parlare di Nicolò. La storia è nota, anche perché di gossip è ghiotto il mondo intero, persino quando manifesta indignazione. Il calciatore avrebbe lasciato la fidanzata incinta, Sara Scaperrotta, per amore della. Che ieri 3 gennaio 2021 aveva fatto sapere, attraverso una lettera scritta dal suo avvocato, di non avere nulla a che fare con questa storia e anzi di aver vistosolo una volta. Oggi la modella e attrice ha pubblicato una Instagram Story: “Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sano tutti. Così come lo ha scritto lui, lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel...

Minaccia di uscire dai social e chiede tranquillità per tornare a giocare serenamente. Nicolò Zaniolo ha infiammato il gossip di fine anno e ora vuole uscire di scena tra lettere di avvocati, mezze in ...

Dopo giorni di indiscrezioni, la modella rumena - attraverso gli avvocati - smentisce la love story: «Ci siamo incontrati solo una volta, basta bugie». Il calciatore, che aspetta un figlio dall’ex com ...

