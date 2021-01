Madalina Ghenea: «Non sono fidanzata con Nicolò Zaniolo». E lui lascia i social (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cala il sipario sulla notizia di gossip che ha tenuto banco nelle ultime due settimane. Dopo giorni di ipotetiche ricostruzioni e voci di corridoio, Madalina Ghenea smentisce ufficialmente la sua presunta love story con il calciatore Nicolò Zaniolo, mettendo dunque la parola fine alla telenovela natalizia: «Ci siamo incontrati soltanto una volta», chiarisce la modella rumena attraverso un comunicato dei suoi avvocati. «Non esiste dunque alcuna relazione sentimentale». Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cala il sipario sulla notizia di gossip che ha tenuto banco nelle ultime due settimane. Dopo giorni di ipotetiche ricostruzioni e voci di corridoio, Madalina Ghenea smentisce ufficialmente la sua presunta love story con il calciatore Nicolò Zaniolo, mettendo dunque la parola fine alla telenovela natalizia: «Ci siamo incontrati soltanto una volta», chiarisce la modella rumena attraverso un comunicato dei suoi avvocati. «Non esiste dunque alcuna relazione sentimentale».

Dopo il polverone seguito alla notizia della gravidanza di Sara Scaperrotta, ex fidanzata del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, la modella, presunta nuova fiamma del ragazzo, si dissocia ...

Zaniolo abbandona i social: “La mia vita è sul campo non nel gossip”

“Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquilli ...

