Macelleria del Vesuviano offre lavoro al rider aggredito a Napoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) NAPOLI – Una macelleria e braceria di Ottaviano è pronta a offrire al rider di Napoli aggredito e rapinato un lavoro da macellaio nella sede di via Lavinaio. A darne notizia e' il sindaco del Comune vesuviano Luca Capasso che ha avuto un'interlocuzione con il titolare dell'azienda. "Si tratta di un marchio rinomato – fa sapere il primo cittadino – noto per la professionalità e la serietà: sono disponibili a dare un lavoro a Gianni Lanciano, il rider vittima della rapina, che ha espresso il desiderio di tornare a fare il macellaio. Ci troviamo di fronte ad un atto di grande generosità e sensibilità, che da sindaco mi rende orgoglioso". "Siamo pronti ad assumere Gianni Lanciano – dice il titolare della macelleria -, cerchiamo professionisti del settore della macelleria e della gastronomia. Saremmo contenti di poter esaudire il desiderio di Gianni, di dargli un'opportunità di lavoro dopo il brutto periodo che ha trascorso".

