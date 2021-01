“Ma il pacco è aperto!”. Tutti lo hanno notato nella seconda puntata di Affari Tuoi Viva gli sposi. Ecco cosa è successo davvero (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con il nuovo format Affari Tuoi – Viva gli sposi! Carlo Conti è alla guida di un programma inedito. Diversamente dal formato tradizionale, infatti, a tentare di accaparrarsi i ricchi premi in questa nuova versione è una coppia che sta per sposarsi. E dunque il premio fa parte di una sorta di “lista di nozze” con montepremi massimo di 300mila euro. Ovviamente il fulcro del gioco resta lo stesso. Ovvero la coppia sceglie uno dei 20 pacchi presenti in studio e, volta per volta, scopre il contenuto degli altri grazie alla presenza di “testimoni”, ovvero personaggi famosi che propongono vari momenti di spettacolo. Come da tradizione c’è un “dottore” che propone alla coppia di futuri sposi offerte o cambi di pacchi. Ebbene nella seconda puntata del programma ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con il nuovo formatgli! Carlo Conti è alla guida di un programma inedito. Diversamente dal formato tradizionale, infatti, a tentare di accaparrarsi i ricchi premi in questa nuova versione è una coppia che sta per sposarsi. E dunque il premio fa parte di una sorta di “lista di nozze” con montepremi massimo di 300mila euro. Ovviamente il fulcro del gioco resta lo stesso. Ovvero la coppia sceglie uno dei 20 pacchi presenti in studio e, volta per volta, scopre il contenuto degli altri grazie alla presenza di “testimoni”, ovvero personaggi famosi che propongono vari momenti di spettacolo. Come da tradizione c’è un “dottore” che propone alla coppia di futuriofferte o cambi di pacchi. Ebbenedel programma ...

Advertising

MicheleGuetta : RT @RobertaPaliotti: Vedo ora, per caso, la scena del momento in cui è arrivato il camion hanno aperto il camion hanno inquadrato il pacco… - rainybluee : “l’ha aperto lo zio perché pensava fosse suo” si perché lo zio è rincoglionito che vede un pacco col tuo nome e pensa sia suo - artvmich : mi è arrivato il pacco da quel sito che mi ha truffata,,,, non l'ho ancora aperto però, ho paura.... - paspro2 : RT @scenarpolitici: Ciarlatano a cielo aperto. Se notate bene nel furgone solo un pacco dono, a destra del #cazzaroverde decine di giornali… - pierluigibertol : RT @scenarpolitici: Ciarlatano a cielo aperto. Se notate bene nel furgone solo un pacco dono, a destra del #cazzaroverde decine di giornali… -