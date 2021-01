Lutto nella musica: morto a soli 41 anni Alexi Laiho dei Children of Bodom (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gravissimo Lutto nel mondo della musica: il mondo del metal sconvolto dalla prematura scomparsa di Alexi Laiho dei Children. A soli 41 anni, il mondo della musica metal perde un grande artista come il musicista Alexi Laiho, ex leader e fondatore dei Children Of Bodom e successivamente del gruppo Bodom After Midnight. Ad annunciare la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gravissimonel mondo della: il mondo del metal sconvolto dalla prematura scomparsa didei. A41, il mondo dellametal perde un grande artista come il musicista, ex leader e fondatore deiOfe successivamente del gruppoAfter Midnight. Ad annunciare la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

