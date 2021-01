Luoghi di cultura e palestre riapriranno? L’ipotesi della “zona bianca” con il nuovo DPCM (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una nuova zona potrebbe essere inserita fra le tre che già l’Italia conosce bene: parliamo delL’ipotesi di una nuova “zona bianca” in arrivo con il prossimo DPCM. Secondo quanto leggiamo fra le varie indiscrezioni sul web, infatti, dal prossimo 15 gennaio la divisione in zone dell’Italia potrebbe subire delle modifiche e vedere l’introduzione di questa nuova zona bianca. Ma per quale motivo? Su Fanpage leggiamo: Dopo il 15 gennaio la suddivisione in tre zone potrebbe subire delle modifiche, con la possibile introduzione di una ‘zona bianca’, in cui palestre, teatri e cinema potrebbero riaprire. Del resto lo ha anticipato il ministro dello Sport Spadafora, spiegando che entro gennaio le palestre ... Leggi su trendit (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una nuovapotrebbe essere inserita fra le tre che già l’Italia conosce bene: parliamo deldi una nuova “” in arrivo con il prossimo. Secondo quanto leggiamo fra le varie indiscrezioni sul web, infatti, dal prossimo 15 gennaio la divisione in zone dell’Italia potrebbe subire delle modifiche e vedere l’introduzione di questa nuova. Ma per quale motivo? Su Fanpage leggiamo: Dopo il 15 gennaio la suddivisione in tre zone potrebbe subire delle modifiche, con la possibile introduzione di una ‘’, in cui, teatri e cinema potrebbero riaprire. Del resto lo ha anticipato il ministro dello Sport Spadafora, spiegando che entro gennaio le...

Advertising

IlContiAndrea : Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indic… - CamyGaly : RT @IlContiAndrea: Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indice di… - saltagattoobeso : RT @IlContiAndrea: Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indice di… - blusewillis : RT @IlContiAndrea: Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indice di… - martina_signore : RT @IlContiAndrea: Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indice di… -

Ultime Notizie dalla rete : Luoghi cultura Regione Lazio, valorizzazione luoghi della cultura: ecco i 48 progetti messi a finanziamento Il Faro Online Museo d'arte contemporanea nel palazzo ex Banco di Napoli, la visita del sindaco [FOTO]

Il nuovo polo culturale cittadino sarà inaugurato tra qualche tempo da Nicola Mattoscio al quale, dice il primo cittadino, «va tutto il mio ringraziamento per questo gioiello regalato alla città» ...

Nuovo DPCM, spunta la “zona bianca”: sì a musei e palestre per chi ha meno casi

Non è passata inosservata la proposta di istituire una zona bianca, con la conseguente riapertura dei luoghi di cultura, piscine e palestre. La proposta sembra aver convinto Conte e potrebbe ...

Il nuovo polo culturale cittadino sarà inaugurato tra qualche tempo da Nicola Mattoscio al quale, dice il primo cittadino, «va tutto il mio ringraziamento per questo gioiello regalato alla città» ...Non è passata inosservata la proposta di istituire una zona bianca, con la conseguente riapertura dei luoghi di cultura, piscine e palestre. La proposta sembra aver convinto Conte e potrebbe ...