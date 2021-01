Lombardia, via a vaccinazioni: "10mila dosi al giorno". Ma è ancora bufera su Gallera (Di lunedì 4 gennaio 2021) Francesca Bernasconi Giacomo Lucchini, responsabile della campagna vaccinale anti-Covid della Lombardia, annuncia: "Possiamo somministrare 10mila dosi al giorno". E continua la bufera sull'assessore Gallera Via alle vaccinazioni contro il Covid-19 in Lombardia. A somministrare il vaccino saranno oltre 60 strutture, che garantiranno migliaia di dosi al giorno. Lo ha annunciato Giacomo Lucchini, il responsabile della campagna vaccinale anti Covid della Regione Lombardia, che a SkyTg24 ha spiegato: "La Lombardia ha certamente una macchina complessa, che per le 65 strutture significa poter somministrare 10 mila dosi di vaccino al giorno e, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Francesca Bernasconi Giacomo Lucchini, responsabile della campagna vaccinale anti-Covid della, annuncia: "Possiamo somministrareal". E continua lasull'assessoreVia allecontro il Covid-19 in. A somministrare il vaccino saranno oltre 60 strutture, che garantiranno migliaia dial. Lo ha annunciato Giacomo Lucchini, il responsabile della campagna vaccinale anti Covid della Regione, che a SkyTg24 ha spiegato: "Laha certamente una macchina complessa, che per le 65 strutture significa poter somministrare 10 miladi vaccino ale, ...

