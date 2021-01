Lombardia, la Lega sfiducia Gallera? Salvini: “A cose fatte saprete” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “No, nei prossimi giorni si corre, quando le cose saranno fatte lo saprete”, lo dice il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della camera ardente di Marco Formentini, se si è confrontato o si confronterà con il governatore lombardo, Attilio Fontana, per parlare di un’eventuale rimpasto di giunta, dopo le parole sui vaccini dell’assessore al Welfare, Giulio Gallera, che hanno fatto scoppiare un caso politico. “Guardo avanti, non commento le frasi e ribadisco l’impegno mio, della Lega e di tutto il centrodestra a portare la Lombardia ad essere un modello – ha aggiunto -. Dopo la bomba che ci è esplosa in casa con il Covid vogliamo tornare ad essere un esempio per tutta l’Europa e abbiamo tutte le ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) “No, nei prossimi giorni si corre, quando lesarannolo”, lo dice il leader dellaMatteorispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della camera ardente di Marco Formentini, se si è confrontato o si confronterà con il governatore lombardo, Attilio Fontana, per parlare di un’eventuale rimpasto di giunta, dopo le parole sui vaccini dell’assessore al Welfare, Giulio, che hanno fatto scoppiare un caso politico. “Guardo avanti, non commento le frasi e ribadisco l’impegno mio, dellae di tutto il centrodestra a portare laad essere un modello – ha aggiunto -. Dopo la bomba che ci è esplosa in casa con il Covid vogliamo tornare ad essere un esempio per tutta l’Europa e abbiamo tutte le ...

petergomezblog : Vaccino Covid, Gallera: “Lombardia ultima per somministrazioni? Colpa delle ferie”. La Lega lo scarica “non sta né… - chedisagio : Consiglio non richiesto a @matteosalvinimi. Prima la Lega solleva l'assessore della Regione Lombardia Giulio Gallera, meglio è - LiaQuartapelle : La Lega fa sapere che Gallera non rappresenta il governo della Regione Lombardia. Finalmente lo dice anche la Lega: Gallera dimettiti! - GnvNicko : @matteosalvinimi ma come quelli della lega tutti bravi, capaci, e intelligenti, e in Lombardia la campagna vaccinal… - Floflo492 : RT @lisanoja: Anche la Lega 'scarica' l'assessore #Gallera. Confermando, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la guida della regione #Lomb… -