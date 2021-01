Lombardia, dopo i ritardi nelle vaccinazioni Covid anche il centrodestra contro Gallera: “Presto fuori dalla giunta” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Sa dove si trova Gallera? Su un piano inclinato che Presto dovrebbe portarlo fuori dalla giunta”. Per molti consiglieri di maggioranza al Pirellone il destino dell’assessore al Welfare della Lombardia è segnato. Su quel piano inclinato in cui s’è infilato poche settimane dopo l’inizio dell’emergenza Covid, Gallera sta inanellando scivoloni da mesi. Difficile possa salvarsi dall’ultimo, cioè l’aver tirato in ballo le ferie dei medici per giustificare la partenza a rilento delle vaccinazioni anti Covid proprio nella Regione più colpita dalla pandemia. “Le cose vanno nella direzione di un rimpasto, questa volta dovremmo esserci”. Chi parla nel centrodestra chiede di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Sa dove si trova? Su un piano inclinato chedovrebbe portarlo”. Per molti consiglieri di maggioranza al Pirellone il destino dell’assessore al Welfare dellaè segnato. Su quel piano inclinato in cui s’è infilato poche settimanel’inizio dell’emergenzasta inanellando scivoloni da mesi. Difficile possa salvarsi dall’ultimo, cioè l’aver tirato in ballo le ferie dei medici per giustificare la partenza a rilento delleantiproprio nella Regione più colpitapandemia. “Le cose vanno nella direzione di un rimpasto, questa volta dovremmo esserci”. Chi parla nelchiede di ...

