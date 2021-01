Lombardia, bonus da mille euro per autonomi senza partita Iva: compresi giornalisti co.co.co. e retribuiti con cessione del diritto d’autore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un bonus da mille euro per i lavoratori autonomi senza partita Iva, non inclusi nei diversi decreti ristoro del governo. E che comprende diverse categorie di giornalisti: co.co.co. (iscritti alla gestione separata Inps), lavoratori autonomi, anche occasionali (professionisti non catalogati nei codici Ateco), senza partita Iva e infine chi collabora con testate giornalistiche la cui retribuzione avviene con cessione del diritto d’autore. Dopo un primo provvedimento di metà dicembre (1.500 euro per freelance con partita Iva, fotoreporter e videomaker organizzati in forma d’impresa), è arrivata ora la delibera della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Undaper i lavoratoriIva, non inclusi nei diversi decreti ristoro del governo. E che comprende diverse categorie di: co.co.co. (iscritti alla gestione separata Inps), lavoratori, anche occasionali (professionisti non catalogati nei codici Ateco),Iva e infine chi collabora con testateche la cui retribuzione avviene condel. Dopo un primo provvedimento di metà dicembre (1.500per freelance conIva, fotoreporter e videomaker organizzati in forma d’impresa), è arrivata ora la delibera della ...

