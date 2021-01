LIVE – Venezia-Pisa, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di lunedì 4 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Venezia-Pisa, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque gare, vogliono assolutamente tornare alla vittoria; i toscani, invece, sono in Serie positiva e sperano di proseguire su questa strada per avvicinarsi alla zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di lunedì 4 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Pisa Ore 15:00 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la diciassettesima giornata di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque gare, vogliono assolutamente tornare alla vittoria; i toscani, invece, sono inpositiva e sperano di proseguire su questa strada per avvicinarsi alla zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di lunedì 4 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAOre 15:00 SportFace.

Advertising

lizzyjonesss : Sapete cosa mi tira su in questo periodo? Le live webcam su YouTube. Guardo il ponte di Rialto più volte al giorno… - zazoomblog : LIVE – Treviso-Venezia 86-88 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Venezia #86-88 #Serie - GranGalaVe : Buone Feste dalla Redazione di Live in Venice ?Solo belle notizie! - VeniceTopEvents : Buone Feste dalla Redazione di Live in Venice ?Solo belle notizie! - SfcEventi : Buone Feste dalla Redazione di Live in Venice ?Solo belle notizie! -