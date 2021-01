LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Barreda vince tra le moto, Al-Attiyah vicino al successo tra le auto (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA moto DOPO LA seconda tappa 11.33 auto – Al rilevamento del km 398 il qatariano Al-Attiyah si conferma in vetta dopo che la tendenza gli aveva sorriso dal km 315. Con la sua Toyota precede Mister Dakar Peterhansel (Mini) di 49? e il campione in carica Carlos Sainz (Mini) di 8’13”. 11.08 moto – Lo spagnolo della MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 Joan Barreda conquista il successo nella seconda tappa di questa Dakar 2021. L’iberico ha dominato la scena precedendo di 3’55” l’americano, compagno di squadra, Ricky Brabec e il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) giunto ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADOPO LA11.33– Al rilevamento del km 398 il qatariano Al-si conferma in vetta dopo che la tendenza gli aveva sorriso dal km 315. Con la sua Toyota precede MisterPeterhansel (Mini) di 49? e il campione in carica Carlos Sainz (Mini) di 8’13”. 11.08– Lo spagnolo della MONSTER ENERGY HONDA TEAMJoanconquista ilnelladi questa. L’iberico ha dominato la scena precedendo di 3’55” l’americano, compagno di squadra, Ricky Brabec e il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) giunto ...

Alla Dakar 2021, in una speciale lunghissima, i piloti affrontano per la prima volta le temutissime dune di sabbia. Chi ne esce indenne è Joan Barreda (Honda), che va a vincere la tappa davanti al com ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dopo le emozioni di ieri, la carovana della 43^ edizione della Dakar si appresta per la seconda fatica in programma. L'itinerario odierno inizierà da Bisha e ...

