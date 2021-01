LIVE Calciomercato | DIRETTA 4 gennaio | poco interesse per Eriksen Juventus su Giroud

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 ROMA – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il nuovo ds della Roma, Tiago Pinto, sta spingendo per portare in giallorosso Gonzalo Montiel, terzino destro del River Plate. 11.42 SAMPDORIA – La Sampdoria sonda il terreno per un attaccante. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, il club blucerchiato tiene aperta la pista che porta a Ernesto Torregrossa del Brescia. Piace anche Patrick Cutrone, che lascerà la Fiorentina ma che ha diverse pretendenti. 11.28 UDINESE – Nome nuovo per il mercato dell’Udinese, squadra sempre in prima linea quando c’è da individuare un nuovo talento fuori dall’Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome nuovo per i friulani è Lazar Tufegdzic, centrocampista serbo classe ’97 che gioca in patria nello Sporting Subotica. 11.17 TORINO ...