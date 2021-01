LIVE Calciomercato, DIRETTA 4 gennaio: l’Atalanta fissa il pezzo per Gomez. Il Napoli guarda a Mattia Zaccagni (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 VERONA – Cresce l’interesse per accaparrarsi Mattia Zaccagni. Il centrocampista del Verona è stato messo sotto osservazione dal Napoli per il futuro. Stando a quanto riporta Sky Sport anche Milan ed Inter starebbero pensando al calciatore nativo di Cesena. 14.40 TORINO – La formazione piemontese cerca un nuovo attaccante da affiancare ad Andrea Belotti. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Tuttosport’, il candidato numero uno sarebbe l’ivoriano Christian Kouamé, attualmente in campo con la Fiorentina. 14.20 PARMA – Stando a quanto riporta ‘GianlucadiMarzio.com’ è in corso al momento una riunione per il futuro dell’allenatore Fabio LIVErani. La squadra dovrebbe confermare il romano in vista della prossima sfida di campionato, in programma ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 VERONA – Cresce l’interesse per accaparrarsi. Il centrocampista del Verona è stato messo sotto osservazione dalper il futuro. Stando a quanto riporta Sky Sport anche Milan ed Inter starebbero pensando al calciatore nativo di Cesena. 14.40 TORINO – La formazione piemontese cerca un nuovo attaccante da affiancare ad Andrea Belotti. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Tuttosport’, il candidato numero uno sarebbe l’ivoriano Christian Kouamé, attualmente in campo con la Fiorentina. 14.20 PARMA – Stando a quanto riporta ‘GianlucadiMarzio.com’ è in corso al momento una riunione per il futuro dell’allenatore Fabiorani. La squadra dovrebbe confermare il romano in vista della prossima sfida di campionato, in programma ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Calciomercato Calciomercato LIVE: ultime notizie di mercato, trattative e novità in tempo reale Goal.com Calciomercato Monza, svolta in attacco | La priorità di Galliani

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Monza, suggestione in A | Regalo promozione! Tre club di Serie A pronti a dare l’assalto a Filippo Falco nel prossimo calciomercato invernale: la priorità del Monza resta ...

L'ANALISI - Fontana: "Il Napoli sta esprimendo un grande calcio ma nelle corde ha più variabili e varianti"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore: "Lo stato di forma di Zielinski ti dà qualcosa in più, alterna gli equilibri e può mutare aspet ...

