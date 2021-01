LIVE Calciomercato, DIRETTA 4 gennaio: Juventus e Genoa ai dettagli per Rovella. Il Milan a caccia di Lovato (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 Juventus – Ai dettagli l’operazione per il passaggio di Nicolò Rovella da Genoa alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’affare dovrebbe chiudersi sulla base di 10 milioni, all’interno dell’operazione potrebbe rientrare anche il cartellino del giovane Manolo Portanova. 17.33 FIORENTINA – La società è pronta a cedere Christian Kouamé. Sulle tracce dell’attaccante il Crystal Palace che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è pronto a sborsare circa 20 milioni per l’ivoriano. Anche il Torino sarebbe interessato all’attaccante con la possibilità che venga inserito nella trattativa anche Simone Zaza. 17.19 INTER – Continua a tener banco la questione Eriksen. Si allontana il PSG poichè ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49– Ail’operazione per il passaggio di Nicolòdaalla. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’affare dovrebbe chiudersi sulla base di 10 milioni, all’interno dell’operazione potrebbe rientrare anche il cartellino del giovane Manolo Portanova. 17.33 FIORENTINA – La società è pronta a cedere Christian Kouamé. Sulle tracce dell’attaccante il Crystal Palace che, secondo quanto riportato da.com, è pronto a sborsare circa 20 milioni per l’ivoriano. Anche il Torino sarebbe interessato all’attaccante con la possibilità che venga inserito nella trattativa anche Simone Zaza. 17.19 INTER – Continua a tener banco la questione Eriksen. Si allontana il PSG poichè ...

