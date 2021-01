LIVE Calciomercato, DIRETTA 4 gennaio: Inter, poche proposte concrete per Eriksen. L’Atalanta ingaggia Joakim Maehle (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h. 10.59 Inter – poche proposte concrete per Eriksen. Il West Ham si è mosso, ma è forse l’unico club che oggi punta davvero su Christian Eriksen. Secondo il Corriere dello Sport, sono solo timidi i sondaggi di Arsenal e Valencia per il centrocampista danese, mentre è ancora freddissima la pista che porta al PSG di pochettino che preferirebbe giocatori diversi in mezzo al campo. h. 10.44 ATALANTA – La notizia era già nota da tempo, ma ora è stata anche ufficializzata dalL’Atalanta che ha confermato sul suo profilo twitter di aver completato l’acquisto dal Genk di Joakim Maehle. Ora è ufficiale: Joakim #Maehle ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh. 10.59per. Il West Ham si è mosso, ma è forse l’unico club che oggi punta davvero su Christian. Secondo il Corriere dello Sport, sono solo timidi i sondaggi di Arsenal e Valencia per il centrocampista danese, mentre è ancora freddissima la pista che porta al PSG dittino che preferirebbe giocatori diversi in mezzo al campo. h. 10.44 ATALANTA – La notizia era già nota da tempo, ma ora è stata anche ufficializzata dalche ha confermato sul suo profilo twitter di aver completato l’acquisto dal Genk di. Ora è ufficiale:...

Advertising

CentotrentunoC : #Calciomercato ?? Si aprono ufficialmente le trattative in #SerieA ?? Segui live il mercato delle squadre sarde dal… - passione_inter : ?? Rimani sempre aggiornato sulle notizie del mondo #Inter con @passione_inter! ?? Live Calciomercato Inter ??… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB LIVE | Il #Frosinone insiste per Tumminello - DiMarzio : #Calciomercato - #Lecce, conferme intorno all’interessamento per #Vecchia. LIVE: le trattative di #SerieB - ax_adriano90409 : RT @SkySport: Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Calciomercato Calciomercato LIVE: ultime notizie di mercato, trattative e novità in tempo reale Goal.com Zaccagni, c’è l’offerta del Milan | Cifre e dettagli

Il Milan è tra i club di Serie A che sta seguendo con interesse il rendimento di Mattia Zaccagni. Il gioiello del Verona in questa stagione ha segnato 4 ...

LIVE Juve, Giroud frena. Lazio su Kamenovic e Zinchenko

L’attaccante ivoriano è già arrivato da Solskjaer, l’ultimo tentativo di Gasparini di mantenerlo fino a fine stagione non è riuscito. Serie B: la Spal ci prova per Mora e Galabinov ...

Il Milan è tra i club di Serie A che sta seguendo con interesse il rendimento di Mattia Zaccagni. Il gioiello del Verona in questa stagione ha segnato 4 ...L’attaccante ivoriano è già arrivato da Solskjaer, l’ultimo tentativo di Gasparini di mantenerlo fino a fine stagione non è riuscito. Serie B: la Spal ci prova per Mora e Galabinov ...