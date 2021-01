LIVE Calciomercato, DIRETTA 4 gennaio: il Napoli guarda a Mattia Zaccagni. Lo Spezia blinda il proprio allenatore (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Spezia – Stefano Chisoli, Il presidente dello Spezia, blinda l’allenatore Vincenzo Italiano. Quest’ultimo, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha affermato: “Italiano non è a rischio, non prendiamo nemmeno in considerazione questa idea. La squadra ha giocato sempre bene ed il nostro tecnico è un punto di forza”. Chisoli ha espresso anche un parere sulle prossime mosse sul mercato: “Stiamo facendo delle valutazioni dal punto di vista tecnico, stiamo recuperando Galabinov, ma è ovvio che faremo qualcosa per aumentare il tasso di esperienza. Interverremo dove ci sarà bisogno, vediamo cosa succede in settimana per Saponara”. 15.55 GENOA – In Liguria si sta valutando se completare il tesseramento di Denis Vavro. Per Sky Sport, lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30– Stefano Chisoli, Il presidente dellol’Vincenzo Italiano. Quest’ultimo, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha affermato: “Italiano non è a rischio, non prendiamo nemmeno in considerazione questa idea. La squadra ha giocato sempre bene ed il nostro tecnico è un punto di forza”. Chisoli ha espresso anche un parere sulle prossime mosse sul mercato: “Stiamo facendo delle valutazioni dal punto di vista tecnico, stiamo recuperando Galabinov, ma è ovvio che faremo qualcosa per aumentare il tasso di esperienza. Interverremo dove ci sarà bisogno, vediamo cosa succede in settimana per Saponara”. 15.55 GENOA – In Liguria si sta valutando se completare il tesseramento di Denis Vavro. Per Sky Sport, lo ...

