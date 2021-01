LIVE Calciomercato, DIRETTA 4 gennaio: Il Milan a caccia di Lovato. Possibile scambio tra Zaza e Kouamé (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 FIORENTINA – La società è pronta a cedere Christian Kouamé. Sulle tracce dell’attaccante il Crystal Palace che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è pronto a sborsare circa 20 milioni per l’ivoriano. Anche il Torino sarebbe interessato all’attaccante con la possibilità che venga inserito nella trattativa anche Simone Zaza. 17.19 INTER – Continua a tener banco la questione Eriksen. Si allontana il PSG poichè il nuovo allenatore Mauricio Pochettino preferirebbe portare a Parigi il suo vecchio pupillo Dele Alli. A rivelare la notizia è tuttomercatoweb che ha intervistato il giornalista francese Aurélien Léger-Moëc. 17.00 Milan – I rossoneri a caccia del difensore del Verona Mattia Lovato. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33 FIORENTINA – La società è pronta a cedere Christian. Sulle tracce dell’attaccante il Crystal Palace che, secondo quanto riportato da.com, è pronto a sborsare circa 20 milioni per l’ivoriano. Anche il Torino sarebbe interessato all’attaccante con la possibilità che venga inserito nella trattativa anche Simone. 17.19 INTER – Continua a tener banco la questione Eriksen. Si allontana il PSG poichè il nuovo allenatore Mauricio Pochettino preferirebbe portare a Parigi il suo vecchio pupillo Dele Alli. A rivelare la notizia è tuttomercatoweb che ha intervistato il giornalista francese Aurélien Léger-Moëc. 17.00– I rossoneri adel difensore del Verona Mattia. La ...

