L'Italia per un giorno torna arancione: ecco cosa si può fare (Di lunedì 4 gennaio 2021) Arriva una 'tregua' dopo i primi 3 giorni del 2021 e in attesa del ripristino della zona rossa per il 5 gennaio e per l'Epifania. Si allenta per 24 ore la stretta relativa a spostamenti, negozi, bar, ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021) Arriva una 'tregua' dopo i primi 3 giorni del 2021 e in attesa del ripristino della zona rossa per il 5 gennaio e per l'Epifania. Si allenta per 24 ore la stretta relativa a spostamenti, negozi, bar, ...

Advertising

marcotravaglio : Appello agli elettori Pd: se avete votato per un parlamentare passato a Italia Viva, scrivetegli per dire cosa ne p… - matteosalvinimi : Io proprio per aver difeso gli interessi e la sicurezza dell’Italia da questi “signori” della Ong spagnola andrò in… - CarloCalenda : L’esito migliore per l’Italia di questa folle legislatura è un “Governo di pacificazione” fino all’elezione del PDR… - kajtiamo : @enribarbieri io posso dirle che qui da me (Lombardia), le scuole hanno messo a disposizione dei computer per gli s… - Bici_beach : Carissima TIM invece di spendere soldi per le pubblicità vedi di risolvere in fretta i problemi delle fibre di mezz… -