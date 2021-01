L’Iran non vendica ancora Soleimani, ma forza la mano sulle sanzioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il primo anniversario della morte del generale Qassem Soleimani, ucciso un anno fa a Bagdad da un drone statunitense, sembra giunto a conclusione senza il temibile atto di vendetta che da un anno annuncia L’Iran. Per chi ama la pace questa non può essere che una buona notizia, per chi si guardi un po’ in giro non resta che notare come finora a prepararsi per la guerra siano stati soprattutto gli Usa, cioè gli artefici dell’assassinio del generale delle forze Qods dei Pasdaran, nonché grande regista della rete di milizie filo-iraniane nella regione che fanno da asse portante delle strategie di politica estera, ma anche di difesa, della Repubblica Islamica. Americani sono infatti i due bombardieri B-52 che nei giorni scorsi avevano sorvolato il Golfo Persico, così come il sottomarino a propulsione nucleare USS Georgia entrato nelle stesse acque con la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il primo anniversario della morte del generale Qassem, ucciso un anno fa a Bagdad da un drone statunitense, sembra giunto a conclusione senza il temibile atto di vendetta che da un anno annuncia. Per chi ama la pace questa non può essere che una buona notizia, per chi si guardi un po’ in giro non resta che notare come finora a prepararsi per la guerra siano stati soprattutto gli Usa, cioè gli artefici dell’assassinio del generale delle forze Qods dei Pasdaran, nonché grande regista della rete di milizie filo-iraniane nella regione che fanno da asse portante delle strategie di politica estera, ma anche di difesa, della Repubblica Islamica. Americani sono infatti i due bombardieri B-52 che nei giorni scorsi avevano sorvolato il Golfo Persico, così come il sottomarino a propulsione nucleare USS Georgia entrato nelle stesse acque con la ...

