L’infettivologo Galli: «Le vaccinazioni in Italia vanno troppo a rilento, ritardo preoccupante» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Massimo Galli non esita a mostrare le sue perplessità: la campagna di vaccinazioni contro l’epidemia da Covid stenta a decollare. «Non nascondo che la situazione che stiamo vivendo mi preoccupa». Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, intervistato dal Messaggero osserva che l’obiettivo di immunizzare il 70% degli Italiani dopo l’estate in queste condizioni è difficilmente realizzabile. «Sarà molto difficile condurre la campagna vaccinale se non si tiene conto che in tutta Italia il personale sanitario è duramente provato. Difficilmente può farsi carico di altro lavoro straordinario, particolarmente in Lombardia. Credo si debba essere realisti: medici da assumere e infermieri liberi da impegni da reclutare ne abbiamo pochissimi, e quei pochi scarsamente interessati ad attività di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Massimonon esita a mostrare le sue perplessità: la campagna dicontro l’epidemia da Covid stenta a decollare. «Non nascondo che la situazione che stiamo vivendo mi preoccupa». Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, intervistato dal Messaggero osserva che l’obiettivo di immunizzare il 70% deglini dopo l’estate in queste condizioni è difficilmente realizzabile. «Sarà molto difficile condurre la campagna vaccinale se non si tiene conto che in tuttail personale sanitario è duramente provato. Difficilmente può farsi carico di altro lavoro straordinario, particolarmente in Lombardia. Credo si debba essere realisti: medici da assumere e infermieri liberi da impegni da reclutare ne abbiamo pochissimi, e quei pochi scarsamente interessati ad attività di ...

