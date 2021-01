(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo il pareggio nel derby col Betis, che vista la prestazione dei Verdiblancos e il rigore sbagliato da Fekir può accogliere con un sorriso e un sospiro di sollievo, ilè pronto a rituffarsi nelladel Rey, che nel secondo turno vedrà un altro rivale abbastanza agevole per la squadra di Lopetegui: si InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Linares-Siviglia: formazioni, quote, pronostici. Domani torna la Copa del Rey - Calciodiretta24 : Copa del Rey, Linares – Siviglia: diretta live, risultato in tempo reale -

La partita Linares - Siviglia di Martedì 5 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato in tempo reale del match valido per i trentaduesimi di finale della Copa del Rey ...