L’importanza delle congiunzioni a inizio periodo

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ci tengo ad aprire il nuovo anno, smentendo subito una leggenda metropolitana scolastica, che ogni tanto, purtroppo tenta di riemergere. Fino a una quindicina di anni fa la scelta di iniziare uncon la congiunzione E in un tema scolastico era veramente coraggiosa, perché veniva giudicata da un qualsiasi professore non solo come un errore, ma come un vero e proprio delitto di lesa maestà, che veniva segnalato con la penna rossa (solo con la rossa, perché il matitone bicolore rosso e blu, ai tempi in cui frequentavo il liceo, si era già estinto). Oltre alla segnalazione, lo/la zelante professore o professoressa, maestro o maestra, ricordava all’alunno di turno che bisognava assolutamente evitare di iniziare uncon E e con Ma, senza nessuna spiegazione aggiuntiva, perché non si poteva e basta. Divieto superato Questo ...