L' ex presidente della Calabria Oliverio assolto dall' accusa di corruzione

AGI - L'ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, indagato dalla Procura di Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta "Lande Desolate" è stato assolto dall'accusa di corruzione e abuso d'ufficio dal Gup del Tribunale del capoluogo calabrese, Giulio De Gregorio. La Procura aveva chiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Nel dicembre del 2018, l'ex governatore era stato sottoposto all'obbligo di dimora a san Giovanni in Fiore (Cs), suo Comune di residenza. La misura, confermata dal Tribunale della Libertà di Catanzaro, fu annullata dalla Corte di Cassazione. Al centro dell'inchiesta presunte irregolarità nella realizzazione di tre opere pubbliche, tutte a Cosenza: l'aviosupercie di Scalea, gli ...

