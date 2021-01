L’ex negazionista pentito dopo il ricovero per Covid: “Ero cieco, pensavo che l’emergenza fosse retorica al potere. Invece è tutto vero” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Aveva una convinzione: “Il Covid-19 è un’influenza e le immagini delle corsie ospedaliere solo retorica del potere”, credeva che medici e infermieri, in prima linea nella lotta al virus, fossero “più o meno attori, magari inconsapevoli, di una generale messinscena. Invece è tutto vero”. Per credere alla realtà al negazionista Daniele Egidi, di 54 anni, è servito un ricovero all’ospedale San Salvatore di Pesaro, una polmonite bilaterale diagnostica e difficoltà respiratorie. Ma appena ha capito di essere stato fino a quel momento “fuori dal mondo e cieco” dall’ospedale ha chiamato il quotidiano Il Resto del Carlino per fare un mea culpa pubblico. Tecnico informatico in tribunale, sposato e con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Aveva una convinzione: “Il-19 è un’influenza e le immagini delle corsie ospedaliere solodel”, credeva che medici e infermieri, in prima linea nella lotta al virus,ro “più o meno attori, magari inconsapevoli, di una generale messinscena.”. Per credere alla realtà alDaniele Egidi, di 54 anni, è servito unall’ospedale San Salvatore di Pesaro, una polmonite bilaterale diagnostica e difficoltà respiratorie. Ma appena ha capito di essere stato fino a quel momento “fuori dal mondo e” dall’ospedale ha chiamato il quotidiano Il Resto del Carlino per fare un mea culpa pubblico. Tecnico informatico in tribunale, sposato e con un ...

