Leonardo Del Vecchio amante Natalia Paragoni? La verità sul flirt segreto (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In questi ultimi giorni si è diffuso il gossip che vorrebbe sia Leonardo Del Vecchio il flirt segreto di Natalia Paragoni. Scopriamone di più. Pare si chiami Leonardo Del Vecchio il ragazzo con cui sembra che Natalia Paragoni abbia avuto un flirt in passato. La Paragoni è la fidanzata di Andrea Zelletta, attuale concorrente del Leggi su youmovies (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In questi ultimi giorni si è diffuso il gossip che vorrebbe siaDelildi. Scopriamone di più. Pare si chiamiDelil ragazzo con cui sembra cheabbia avuto unin passato. Laè la fidanzata di Andrea Zelletta, attuale concorrente del

Advertising

RaiNews : In esclusiva per l’Italia una riflessione del teologo brasiliano Leonardo Boff, sul mondo “post-vaccinazione”, pens… - paskal_contic : @NathanDelMare 'poiché nulla di sé e del mondo sa la generalità degli uomini, se la letteratura non glielo apprende'cit Leonardo Sciascia - ralf_anna : RT @Terra2itter: Hai la macchina del tempo. 1. Torni nel 1910 e uccidi Adolf Hitler. 2. Torni nel 1505 e dici a Leonardo da Vinci che i nav… - CorvinoSantino : RT @carlakak: Ecco a voi l'idiozia di Leonardo Iaccarino, Berluschino Doc e Presidente del Consiglio Comunale di Foggia che a Capodanno spa… - samontalbano49 : RT @GuglielminoS: Domani tra le 15,00 e le 15,30 saro’ ospite in diretta di Rai News 24 per parlare del mio libro “Microcosmo Sicilia” e de… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Del Giorgio Armani e Leonardo Del Vecchio: «Aiutare i più fragili per poter ripartire» Corriere della Sera FS Italiane, La Freccia: in viaggio verso un nuovo Umanesimo

Sulla prima cover del 2021 un’opera dell'artista Cédric Le Borgne, al centro la persona nel suo ambiente naturale ...

Cento anni di Leonardo Sciascia: al via celebrazioni

Cento anni fa nasceva Leonardo Sciascia e venerdì prossimo, 8 gennaio, giorno esatto del compleanno, si terrà un evento che segnerà l’apertura ufficiale delle celebrazioni in onore dello scrittore sic ...

Sulla prima cover del 2021 un’opera dell'artista Cédric Le Borgne, al centro la persona nel suo ambiente naturale ...Cento anni fa nasceva Leonardo Sciascia e venerdì prossimo, 8 gennaio, giorno esatto del compleanno, si terrà un evento che segnerà l’apertura ufficiale delle celebrazioni in onore dello scrittore sic ...