Lembo si dimette da consigliere | “Al lavoro per costruire l’alternativa”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) di Erika Noschese Si ritira dalla carica did’opposizione l’ex candidato sindaco di Campagna Andreache, questa mattina, consegnerà le sue dimissioni al sindaco Roberto Monaco. Ad annunciarlo è proprio il figlio dell’ex procuratore capo di Salerno con la collega Giulia Montera. A subentrare, tra i banchi dell’opposizione l’avvocato Valeria Salito. Una decisione, quella di, dettata dalla necessità di mettersi aperun’alternativa politica all’amministrazione Monaco. A metà del suo mandato, e al termine del consiglio comunale dello scorso 28 dicembre, per gli amministratori locali è tempo di bilanci e il primo cittadino deve fare i conti con l’addio deldella Lega che, già alcuni giorni fa ha annunciato la sua intenzione di non far più ...